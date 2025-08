Atirador mata quatro pessoas em bar e foge em Montana, nos EUA

O Departamento de Polícia de Anaconda identificou o suspeito em fuga como Michael Paul Brown, o qual descreveu como perigoso e advertiu os vizinhos a permanecerem vigilantes

Reprodução/Google Maps Caso aconteceu no 'The Owl Bar'



Pelo menos quatro pessoas foram mortas a tiros nesta sexta-feira (1) em um estabelecimento comercial em uma pequena cidade no estado de Montana, no noroeste dos Estados Unidos, após o que as autoridades iniciaram uma caçada ao atirador, que fugiu do local. O tiroteio em um bar em Anaconda, cidade no condado de Deer Lodge com uma população de não mais de 10.000 habitantes, matou quatro pessoas, de acordo com a emissora “NBC News”.

O Departamento de Polícia de Anaconda identificou o suspeito em fuga como Michael Paul Brown, o qual descreveu como perigoso e advertiu os vizinhos a permanecerem vigilantes. As autoridades não identificaram as vítimas ou mencionaram se houve feridos.

O Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) confirmou o tiroteio e comunicou que está cooperando com a investigação. O governador de Montana, Greg Gianforte, disse que está monitorando de perto a situação que envolve “um atirador ativo”.

O departamento do xerife do condado de Granite, que é vizinho de Deer Lodge, afirmou nas redes sociais que uma equipe tática da polícia havia revistado uma casa em Anaconda, mas não encontrou o atirador, e aconselhou os moradores a evitar a área.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório