Atirador que assassinou 10 pessoas na Califórnia é encontrado morto dentro de van

Huu Can Tran, de 72 anos, tinha sido professor de dança na Star Ballroom Dance Studio, local onde o ataque aconteceu; motivos do massacre ainda estão sendo investigados

LOS ANGELES COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT / AFP Huu Can Tran, de 72 anos, é apontado como responsável pelo tiroteio na Califórnia que deixou 10 mortos



O suspeito de matar 10 pessoas em um ataque a tiros na Califórnia, Estados Unidos, foi encontrado morto dentro de uma van, informou a polícia local no domingo, 12. Segundo o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, ele morreu de um “um tiro autoinfligido”. “O suspeito sofreu uma bala autoinfligida por arma de fogo e foi declarado morto no local”, disse Luna. Ele foi identificado pela polícia como Huu Can Tran, de 72 anos. “Posso confirmar que não há suspeitos pendentes”, acrescentou Luna, que disse que o motivo do ataque, que também deixou 10 feridos, alguns em estado grave, ainda é desconhecido. “A investigação ainda está em andamento. Os detetives de homicídios trabalham dia e noite para reunir informações adicionais e determinar o motivo por trás desse incidente extremamente trágico”, disse ele. O ataque a tiros aconteceu na noite sábado (madrugada no Brasil) do após festa do Ano Novo Chinês, em Monterey Park, lar de 60 mil pessoas, a maioria de origem asiática, e onde dezena de milhares de pessoas se reuniram para o festival de dois dias.

“Não sabemos se isso é especificamente um crime de ódio conforme definido por lei”, disse Luna, “mas quem entra em um salão de dança e atira em 20 pessoas?”, acrescentou. De acordo com o ‘Daily Mail’, Huu Can Tran, foi professor de dança nos anos 2000 na escola Star Ballroom Dance Studio, local do ataque. Não se sabe quando o imigrante chinês parou de das aulas no estúdio, porém, em 2013, ele se mudou para Hemet. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou que as bandeiras em prédios públicos de todo o país fiquem a meio mastro até 26 de janeiro, “um sinal de respeito pelas vítimas” do tiroteio, disse um comunicado da Casa Branca. O tiroteio em Monterey Park foi o mais mortal desde o tiroteio em massa em Uvalde, Texas, que deixou 21 mortos em uma escola em 24 de maio de 2022. De acordo com o site Gun Violence Archive, os Estados Unidos registraram 647 assassinatos em massa no ano passado, definidos como incidentes com quatro ou mais pessoas baleadas, ou mortas, sem incluir o atirador.