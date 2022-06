Atirador que matou dez pessoas em Buffalo é acusado de terrorismo doméstico

Payton Gendron foi preso após o massacre e responde a 25 crimes; bairro atacado era predominantemente negro e autor dos homicídios pode pegar prisão perpétua

SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Payton Gendron durante audiência no tribunal norte-americano



O atirador que matou dez pessoas em um massacre em Buffalo, estado de Nova York, nos Estados Unidos, em maio deste ano, foi acusado pela Justiça norte-americano de 25 crimes, entre eles, terrorismo doméstico e crime de ódio, de acordo com informações do jornal The New York Times. Com 18 anos de idade, Payton Gendron realizou um ataque armado em um bairro predominantemente negro e foi preso logo após o ocorrido. Uma das linhas de investigação é de que o crime foi realizado por motivos raciais. Do total, 13 pessoas foram atingidas sendo 11 negras e duas brancas. As acusações passam por assassinato em primeiro e segundo grau, posse de armas, três tentativas de homicídio. Desde 2020, o crime de terrorismo doméstico é passivo de prisão perpétua.