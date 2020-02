Atirador deixa ao menos sete mortos em Milwaukee, nos Estados Unidos

O jornal Milwaukee Journal Sentinel afirma que o atirador cometeu suicídio. Uma coletiva de imprensa foi convocada pela polícia e o local está isolado

Milwaukee Journal Sentinel / Reprodução Tiroteiro em Milwaukee, nos EUA



A polícia de Milwaukee relatou nesta quarta-feira (26) um “grave incidente” envolvendo um atirador que abriu fogo em um escritório da Molson Coors Beverage Co., fabricante de bebidas. Ao menos sete pessoas morreram, de acordo com a imprensa local.

O jornal Milwaukee Journal Sentinel confirma a informação e relata que, entre os mortos, está o atirador que cometeu suicídio. No Twitter, a polícia local não confirma as mortes, mas relata que “não há ameaça ativa” no local. Uma coletiva de imprensa foi convocada.

Update on critical incident that occurred on the 4100 block of West State St. There are various sources citing various numbers of casualties. At this time that information has not been confirmed. Follow MPD Twitter for accurate information. — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020

A sede da fábrica de bebidas foi evacuada e a região segue com a presença de policiais. Pelo Twitter, a Molson Coors afirma apenas que acompanha a situação e trabalha com a polícia.

“Há uma situação ativa em nossas instalações em Milwaukee e estamos trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Polícia de Milwaukee. Nossa principal prioridade são nossos funcionários e forneceremos. Faremos atualizações em conjunto com a polícia, conforme for possível”, diz a empresa.

There is an active situation at our Milwaukee facility and we are working closely with the Milwaukee Police Department. Our top priority is our employees and we’ll provide updates in conjunction with the police as we are able. — Molson Coors Beverage Company (@MolsonCoors) February 26, 2020

De acordo com o Milwaukee Journal Sentinel, o prefeito da cidade, Tom Barrett, afirmou nesta tarde, que se trata de um dia “horrível para os empregados” da Molson Coors. “É um dia horrível para os empregados aqui. É um dia difícil para qualquer um que passou perto dessa situação”, declarou Barret.