Atiradores deixam 13 feridos em festa em Chicago

Treze pessoas foram feridas aleatoriamente em uma festa que acontecia em uma casa na South May Street, em Chicago, em Illinois, neste domingo (22).

As vítimas têm entre 16 e 48 anos, de acordo com o chefe do Departamento de Patrulha da Polícia de Chicago, Fred Waller. Elas estão hospitalizadas – algumas em estado crítico.

A confusão teria começado pouco após a meia-noite (horário local) na festa, que acontecia em homenagem a um jovem morto em abril de 2019. De acordo com Waller, foram três pontos de tiroteio em três locais diferentes – um dentro da residência e dois fora.

“Tiros foram disparados dentro da casa, isso fez com que todos começassem a sair. Foi quando um veículo estava passando na rua e uma pessoa saindo, da residência, abriu fogo contra ele”, completa.

Nenhum atirador foi identificado, mas a polícia afirmou ter dois suspeitos. Um deles foi baleado e o outro foi apreendido.