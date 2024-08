Ativistas ambientais vandalizam mansão de Messi em Ibiza

Jogador, atualmente no Inter Miami da MLS, teria comprado a propriedade de um empresário suíço em 2022 por cerca de 11 milhões de euros

EFE/ Futuro Vegetal O grupo afirmou em um comunicado que queria destacar o papel "dos ricos na crise climática"



Ativistas ambientais lançaram tinta vermelha e preta nesta terça-feira (6) na mansão do jogador de futebol argentino Lionel Messi, na ilha espanhola de Ibiza, uma ação condenada pelo presidente argentino, Javier Milei, que pediu para que a Espanha garanta “a segurança dos cidadãos argentinos”. Membros do grupo Futuro Vegetal divulgaram um vídeo em frente à casa perto de Cala Tarida, costa oeste de Ibiza, com um cartaz que dizia em inglês: ‘Help the Planet — Eat the Rich — Abolish the Police’ (Ajude o planeta, coma os ricos. Acabe com a polícia). Em seguida, dois ativistas lançam tinta vermelha e preta na fachada branca. O grupo afirmou em um comunicado que queria destacar o papel “dos ricos na crise climática”, ao atacar a mansão que afirmam ser “uma construção ilegal”. “Me solidarizo com a família Messi por este acontecimento covarde e delirante e peço ao governo” do socialista Pedro Sánchez “que garanta a segurança dos cidadãos argentinos”, escreveu Javier Milei na rede social X (antigo Twitter). O presidente argentino classificou os ativistas como “comunistas” e acrescentou que “o comunismo é uma ideologia fomentada pela inveja, ódio e ressentimento com os bem-sucedidos” que “não tem lugar no mundo livre e civilizado”.

Confira a publicação:

En España, los comunistas que quieren “asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático” vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia. Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro… — Javier Milei (@JMilei) August 6, 2024

O Futuro Vegetal citou um relatório da Oxfam de 2003 segundo o qual “o 1% mais rico da população mundial gerou a mesma quantidade de emissões de carbono em 2019 que os dois terços mais pobres da humanidade, apesar de serem as comunidades mais vulneráveis as que mais sofrem as consequências da crise”. Messi, atualmente no Inter Miami da MLS, teria comprado a propriedade de um empresário suíço em 2022 por cerca de 11 milhões de euros (R$ 62 milhões). Possui um spa, uma sauna e uma sala de cinema. A imprensa espanhola informou que a mansão não possui um certificado de ocupação, que deve ser emitido por um órgão governamental para atestar se estão em condições habitáveis, pois vários quartos foram construídos sem autorização.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Futuro Vegetal, ligado a grupos internacionais semelhantes, realizou dezenas de protestos do mesmo tipo. Em 2022, seus membros colaram as mãos em molduras de pinturas do espanhol Francisco de Goya no Museu do Prado, em Madri. No ano passado, ativistas do grupo lançaram tinta em um iate em Ibiza que supostamente pertencia a Nancy Walton Laurie, a herdeira do gigante americano Walmart. A polícia espanhola informou que prendeu 22 membros do Futuro Vegetal em janeiro, incluindo dois que participaram no protesto do Prado e os três principais líderes do grupo.

Veja o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP