Ativistas pró-Palestina vandalizam complexo de golfe de Trump

Manifestantes picharam ‘Gaza não está à venda’ no campo, localizado na Escócia, em referência à proposta do americano de transformar o território em uma ‘Riviera do Oriente Médio’

Reprodução/X 'Gaza não está à venda' foi escrita no gramado



Um ato de vandalismo ocorreu na sexta-feira à noite (7) no complexo de golfe de Turnberry, na Escócia, onde um grupo de ativistas pró-Palestina deixou a mensagem “Gaza is not 4 sale” (Gaza não está à venda) no gramado. Além de pichar, os manifestantes danificaram o campo e borrifaram tinta vermelha na sede do local, que pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A Ação Palestina assumiu a responsabilidade pela ação, criticando a postura de Trump em relação à região. A controvérsia em torno de Trump aumentou após suas declarações sobre a possibilidade de deslocar os palestinos de Gaza para o Egito e a Jordânia, sugerindo transformar a área em uma “Riviera do Oriente Médio”.

Essas afirmações geraram forte reação pública, especialmente em um momento em que a região enfrenta uma delicada trégua entre Israel e Hamas, após um conflito que teve início em 7 de outubro de 2023, resultando em um elevado número de vítimas.

O porta-voz da Ação Palestina enfatizou que o grupo não aceita a ideia de que Gaza possa ser tratada como propriedade de alguém, referindo-se diretamente às declarações de Trump. A situação em Gaza continua tensa, com a população local vivendo sob a sombra de um conflito prolongado e devastador, que deixou milhares de mortos e feridos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As autoridades escocesas estão apurando os danos causados no complexo de golfe. Um representante do Trump Turnberry classificou o ato de vandalismo como “infantil e criminoso”, destacando a necessidade de responsabilização pelos danos ao patrimônio. A investigação da polícia busca identificar os responsáveis e entender melhor as circunstâncias do incidente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira