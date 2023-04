Atriz pornô terá de pagar à defesa de Trump mais de R$ 600 mil em honorários

Stormy Daniels já tinha sido condenada a pagar mais de US$ 500 mil

Reprodução/Instagram @thestormydaniels Atriz pornô Stormy Daniels processou Trump em 2018 por difamação



O Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos, na Califórnia, decidiu que a atriz pornô Stormy Daniels terá de pagar mais de US$ 120 mil em honorários jurídicos aos advogados do ex-presidente Donald Trump. Isso porque ela entrou com um processo de difamação, que foi indeferido, contra o ex-mandatário. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 6, pela imprensa local, a qual informou que o valor será somado aos mais US$ 500 mil em pagamentos aos advogados de Trump que ela já havia sido condenada a pagar. O processo não está relacionado ao qual o ex-presidente virou réu após ser acusado de ter oferecido dinheiro para silenciar a atriz pornô durante a campanha eleitoral de 2016, na qual foi eleito como presidente dos EUA. Em 2018, Trump classificou como “fraude total” o relato de Stormy Daniels, que disse ter sido ameaçada por um desconhecido em 2011 para que não falasse sobre sua relação com o ex-presidente. Em seguida, a atriz processou o republicano por difamação. O processo foi indeferido em outubro de 2018. De acordo com o juiz distrital Samuel James Otero, a declaração de Trump, escrita em uma publicação no Twitter, era protegida pela Primeira Emenda da Constituição americana. Na época, o juiz determinou que Daniels pagasse cerca de US$ 293 mil em honorários advocatícios à equipe jurídica do ex-presidente. Depois ela foi condenada a pagar mais US$ 245 mil em taxas ao perder outro recurso. Desta vez, a atriz recorreu ao Tribunal de Apelações, mas o pedido foi negado, o que gerou a nova determinação de pagamento, de pouco mais de US$ 120 mil.