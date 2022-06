Atropelamento deixa pelo menos um morto e mais de 12 feridos no centro de Berlim

Polícia ainda não sabe se ação foi deliberada ou se o condutor do veículo perdeu o controle do volante, provocando um acidente; cinco pessoas correm risco de vida

Ímpar ANDERSEN / AFP Polícia alemã ao lado do corpo da vítima no local onde ela foi morta e outras oito pessoas ficaram feridas quando um carro atropelou um grupo de pessoas no centro de Berlim. Não ficou claro se o acidente foi intencional.



Um carro atropelou vários pedestres na manhã desta quarta-feira, 8, no centro de Berlim, na Alemanha, deixando pelo menos um homem morto e mais de 12 feridos, dos quais cinco correm risco de vida. A informação é do Corpo de Bombeiros da cidade. Após o incidente que ainda não está claro se foi intencional ou acidental, o veículo, um Renault prateado, bateu em uma vitrine de uma das avenidas comerciais mais movimentadas da capital alemã, a Kurfürstendamm. O atropelamento aconteceu perto da igreja Memorial, monumento emblemático da zona ocidental da cidade. Segundo um porta-voz da polícia, o motorista do carro foi detido. Ele foi identificado como um armênio-alemão de 29 anos, morador de Berlim. A área do incidente foi interditada com fitas e o corpo da vítima foi coberto. Mais de 130 agentes de emergência, incluindo bombeiros e polícia, foram enviados ao local e para a praça ao lado, onde em 19 de dezembro de 2016, foi realizado um atentado terrorista islamita com um caminhão em uma feira de Natal que matou 12 pessoas.

*Outras informações em instantes.