Austrália usa helicópteros para alimentar animais em áreas de incêndio

EFE Incêndios já atingiram mais de 8 milhões de hectares na Austrália



O governo australiano está utilizando helicópteros na tentativa de alimentar espécies que vivem nas áreas destruídas pelos incêndios. O fogo assola o país desde setembro do ano passado, e já devastou uma área equivalente à Irlanda.

O envio de alimentos é uma das principais estratégias para salvar e recuperar os animais ameaçados. Na última semana, mais de duas toneladas de cenouras e batatas foram lançados em diferentes pontos para coalas, cangurus e outros animais.

“Avaliações iniciais dos incêndios indicam que o habitat de várias populações importantes de wallabies [espécie semelhante ao canguru] foi destruído. Esses animais geralmente sobrevivem, mas ficam abandonados e com pouca comida natural, já que o fogo destrói a vegetação”, explicou Matt Kean, secretário de Meio Ambiente do Estado de Nova Gales do Sul.

O governo de Nova Gales do Sul instalou também câmeras para monitorar o consumo dos alimentos pelos animais. Estima-se que o número de animais mortos chegue a um bilhão.

Até agora, os incêndios na Austrália já devastaram mais de 8 milhões de hectares. 26 pessoas morreram e mais de duas mil casas foram destruídas.

* Com informações da EFE.