Austrália vai repatriar cidadãos de navio em quarentena no Japão

Kim Kyung-Hoon Diamond Princess está ancorado no Japão



O governo australiano deve repatriar mais de 200 passageiros nativos do país que estão no navio Diamond Princess, atracado em um porto do Japão que já teve 356 casos confirmados de coronavírus.

Eles voltarão para Austrália em um voo fretado com destino a Darwin, no norte do país, onde permanecerão em quarentena. No total, são 242 australianos, 20 que testaram positivo para o vírus e já receberam tratamento.

O primeiro-ministro Scott Morrison concedeu entrevista sobre o resgate. “Nossa principal responsabilidade é proteger a saúde e a segurança dos australianos na Austrália”, disse, ao alertar que a quarentena deve durar 14 dias.

A Austrália segue a decisão tomada pelos Estados Unidos, que começaram a operação de repatriação de passageiros do Diamond Princess neste domingo. Filipinas, Canadá, Coreia do Sul, Israel e Hong Kong também se preparam para a repatriação.

Até o momento, a Austrália já registrou 15 casos do Covid-19, oito pacientes já receberam alta.

De acordo com o ministro da Saúde Greg Hunt, as 242 pessoas resgatadas de Wuhan voltarão para suas casas também depois da quarentena.

No Japão, o governo informou que os passageiros e a tripulação do navio serão analisados a partir de hoje para a definição se a quarentena será encerrada ou deve continuar. Em caso positivo, os desembarques começarão no dia 21.

* Com informações da EFE.