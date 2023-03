Australiano tatua nome de Estado brasileiro na costela para ensinar pronúncia: ‘É Roraima e não Rorãima’

Simon Gurney está há quatro meses no Brasil e ficou chocado ao saber que tem gente que fala errado; ele também fez homenagem a outros lugares do país

Reprodução/Instagram/@simongurney Somin Gurney tatuou nome de Roraima para explicar qual a pronúncia correta do Estado do Brasil



O influenciador australiano Simon Gurney, que está no Brasil há quatro meses, fez uma tatuagem um pouco incomum. Ele escreveu o nome do estado brasileiro Roraima na costela para ensinar a pronúncia correta. “Quando cheguei em Roraima, fiquei surpreso ao aprender que existe uma questão de pessoas pronunciando o nome errado do estado”, escreveu Gurney em um posto no Instagram, explicando o motivo da tatuagem. “Eu não sabia dessa treta até chegar aqui e receber vários áudios de pessoas me perguntando como tá sendo “Rorãima”, acrescentou. “Nomes são importantes. Contém identidade e histórias das quais as pessoas se orgulham, e com razão. Todo mundo gosta de ouvir seu próprio nome. E ninguém gosta que falem errado”, continuou o professor e influenciador. “Então: É Roraima e não Rorãima”. A publicação, feita no dia 2 de março, conta com mais de 45 mil curtidas e várias pessoas aprovaram a tatuagem de Gurney. Algumas mandaram indiretas para outros estados brasileiros, outras agradeceram o australiano por ensinar a forma correta. “Precisou do gringo sair lá da Austrália para me ensinar a falar”, escreveu uma internauta. Apesar de inovadora, essa não foi a primeira tatuagem que Gurney fez em relação ao Brasil, ele também tatuou “X-caboquinho” (sanduíche clássico da culinária amazonense) dentro do mapa do Amazonas, “Quem bebe água do Rio Madeira, sempre volta”, em homenagem à Rondônia, e “o Acre existe”. O australiano é apaixonado pelo Brasil. Em um vídeo ele revela que só ia ficar 7 semanas no país, mas ele gostou tanto que não quer mais ir embora e cancelou até sua passagem de volta.