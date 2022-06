Australiano usa frigideira para brigar com crocodilo e proteger seu animal de estimação; veja vídeo

Kai Hensen diz que o aparecimento desses animais em sua propriedade é comum; ninguém ficou ferido

Reprodução/Twitter/@amy_sinclair9 Homem afasta crocodilo usando uma frigideira



Um australiano usou uma frigideira para bater em um crocodilo que tentava entrar em seu bar. Segundo a agência de notícias 9News, o homem, identificado com Kai Hensen e Rei do Kein, é proprietário do bar Goat Island Lodge, que fica às margens do rio Adelaide, e conquistou a internet ao mostrar frieza para confrontar o animal. No vídeo disponibilizado, é possível ver a hora em que o crocodilo se aproxima e Hensen e começa a bater no animal com a frigideira, fazendo com que segundo depois ele dê a volta e retorne para dentro do mato de onde saiu. De acordo com o homem, o lugar é lotado desses animais, ele até já chegou a adotar um, que atende pelo nome de Casey. Entretanto, ela e Fred, o crocodilo que invadiu a propriedade, não se dão bem principalmente porque o macho é maior do que a fêmea, o que é um problema. Dessa forma, foi necessário a interrupção de Hensen para evitar que algo pior tivesse acontecido.