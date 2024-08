Autoridade eleitoral da Venezuela entrega atas de eleições presidenciais à Corte Suprema do país

Tanto o CNE quanto o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) são acusados pela oposição de servir ao chavismo no poder

EFE/Miguel Guitérrez Disputa acerca do resultado das eleições causou protestos na Venezuela



O chefe do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, Elvis Amoroso, entregou à Corte Suprema as atas das eleições presidenciais, nas quais foi reeleito o presidente Nicolás Maduro, que pediu ao máximo tribunal para “certificar” o processo após denúncias de fraude da oposição. “Entrega-se tudo o que foi solicitado pelo máximo Tribunal da República”, disse Amoroso durante a audiência, sem dar mais detalhes. Tanto o CNE quanto o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) são acusados pela oposição de servir ao chavismo no poder.

*Com informações da AFP

