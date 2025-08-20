Jovem Pan > Notícias > Mundo > Autoridade Palestina pede intervenção internacional contra Israel após aprovação de novas colônias na Cisjordânia

Autoridade Palestina pede intervenção internacional contra Israel após aprovação de novas colônias na Cisjordânia

Ministra das Relações Exteriores, Varsen Aghabekian, acusa a comunidade internacional de ‘complacência’ e classifica de ‘inúteis’ as declarações e as demonstrações de repúdio sem a tomada de ações

  • Por Jovem Pan
  • 20/08/2025 13h24
  • BlueSky
Reprodução / @embaixada_palestina_brasil A Ministra das Relações Exteriores da Palestina, Senhora Varsen Aghabekian Shaheen, foi recebida pelo Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e pela Secretária-Geral das Relações Exteriores, Embaixadora Maria Laura da Rocha, no Palácio do Itamaraty. Durante o encontro, o Ministro Vieira reafirmou o compromisso do Brasil com a solução pacífica do conflito e a defesa da solução de dois Estados. Após a reunião com o Ministro Vieira, a Ministra Varsen Aghabekian Shaheen participou de consultas políticas com a Secretária-Geral Embaixadora Maria Laura da Rocha. Durante as discussões, Palestina e Brasil abordaram diferentes meios para ampliar a cooperação bilateral em áreas como agricultura e educação, além do apoio brasileiro à Palestina em diversas organizações internacionais. A Ministra das Relações Exteriores da Palestina, Varsen Aghabekian, e Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no Itamaraty 

O Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Nacional Palestina (ANP) pediu nesta quarta-feira (20) uma “verdadeira” intervenção internacional e a imposição de sanções contra Israel, depois que o governo de Benjamin Netanyahu aprovou a construção de novos assentamentos que dividem o norte e o sul da Cisjordânia ocupada. “(É necessária) uma verdadeira intervenção internacional e a imposição de sanções à ocupação para obrigá-la a deter a aplicação de seus planos e a cumprir o consenso internacional sobre a solução da questão palestina”, disse em comunicado, divulgado pela agência oficial palestina “Wafa”, a ministra Varsen Aghabekian.

No texto, Aghabekian acusa a comunidade internacional de “complacência” e classifica de “inúteis” as declarações e as demonstrações de repúdio sem a tomada de ações, já que os assentamentos israelenses em território palestino são ilegais, segundo o direito internacional. “As meras declarações de condenação e denúncia são inúteis neste caso e não protegem a solução de dois Estados, especialmente à luz da jactância pública oficial de Israel de atacar o Estado palestino e trabalhar para frustrar a oportunidade de implementá-lo”, acrescentou.

A construção das colônias na área “E1”, que ocorrerá a leste de Jerusalém, estava congelada há mais de duas décadas devido à pressão internacional e dos Estados Unidos. Sua localização é estratégica porque esta área unia as principais cidades palestinas de Ramala, no norte da Cisjordânia, com Belém, no sul. Após sua aprovação hoje, em comunicado, o ministro das Finanças e colono israelense, Bezalel Smotrich, assegurou que “o Estado palestino está sendo destruído, não com lemas, mas com fatos”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Mais de 700 mil colonos israelenses vivem na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, ambos territórios ocupados por Israel desde a guerra de 1967. Além disso, o governo israelense apoia abertamente a presença de colonos com a criação de estradas, o fornecimento de eletricidade e subsídios a famílias judias que se mudam para a Cisjordânia.

*Com informações da EFE

Leia também

Israel aprova importante plano de colonização na Cisjordânia ocupada

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >