Autoridades analisam 3 possíveis casos de coronavírus no México

EFE/EPA/HU GUOLIN México investiga três possíveis casos de coronavírus no país



Após descartar dois casos, a Direção-Geral de Epidemiologia da Secretaria de Saúde do México informou nesta quinta-feira (23) que há outros três possíveis episódios de coronavírus no país.

Na manhã desta quinta, no Estado de Tamaulipas, os exames médicos deram negativo para um possível caso. De acordo com um comunicado do órgão, os três pacientes que atualmente em análise são um homem, uma mulher e uma criança de 2 anos, todos de Tepetitlán, no Estado de Jalisco.

Segundo o órgão, o homem, de 42 anos, teria sido o portador desde que viajou para Wahun, na China, e retornou ao México em 10 de janeiro, mas apresentou sintomas três dias após a chegada.

Ele teve contato com uma mulher de 37 anos que tinha sintomas no dia 19 de janeiro e com uma menina que apresentou sintomas no dia 13 de janeiro. A confirmação dos três casos está em processo e pode demorar pelo menos 24 horas.

Até o momento, houve cinco possíveis infecções por coronavírus no México, mas duas já foram descartadas. O órgão aproveitou a oportunidade para informar que o provável caso do professor do Instituto Politécnico Nacional que tinha visitado recentemente Wuhan, onde o surto deixou pelo menos 17 mortos, foi negativo.

De acordo com autoridades de saúde, o México está preparado para lidar com os possíveis casos e atendê-los imediatamente.

*Com informações da EFE