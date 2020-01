Autoridades confirmam 1º caso de contágio por coronavírus em Singapura

EFE/EPA/WILL OLIVER Autoridades chinesas suspendem transporte em cidade onde novo coronavírus foi identificado



As autoridades de Singapura confirmaram nesta quinta-feira (23) o primeiro caso de infecção na cidade-estado pela nova pneumonia surgida em Wuhan, na China, onde já causou a morte de 17 pessoas.

O paciente, que está isolado em um hospital, é um chinês de 66 anos proveniente justamente de Wuhan, que chegou a Singapura com a família na última segunda, de acordo com o Ministério da Saúde local em comunicado.

As autoridades também disseram que uma chinesa de 53 anos da mesma cidade está sob observação após ter dado positivo para o coronavírus em um teste preliminar e está aguardando o resultado final.

Wuhan, com 11 milhões de habitantes, é o epicentro do surto de um novo tipo de vírus que causa uma pneumonia cujos sintomas são parecidos aos da síndrome respiratória aguda grave (Sars) e que também é transmitida entre seres humanos. Outros casos foram detectados em Japão, Tailândia, Coreia do Sul e Estados Unidos.

De acordo com uma contagem atualizada às 18h00 (local, 7h de Brasília) desta quinta pela televisão estatal “CGTN”, o número de casos confirmados em toda a China da nova doença é de 631, e apenas em cinco regiões do país nenhum foi registrado. O número de mortes permanece em 17 por enquanto, todas na província de Hubei.

*Com informações da EFE