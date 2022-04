Autoridades da Ucrânia advertem civis do leste para ‘última chance’ de fugir

Previsão é de que a Rússia inicie uma forte ofensiva bélica na região nos próximos dias

REUTERS/Alexander Ermochenko Carro queimado em frente a prédios residenciais destruídos durante conflito Ucrânia-Rússia na cidade sitiada de Mariupol, na Ucrânia



As autoridades da Ucrânia advertiram os civis do leste do país que os próximos dias representarão a “última chance” de fugir da região, antes que a Rússia inicie uma grande ofensiva bélica na região, como já previsto pelos ucranianos, pelo serviço de inteligência do Reino Unido e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). “Os próximos dias são, talvez, a última oportunidade de fugir”, afirmou o governador Serguii Gaidai numa rede social, ao informar que os russos “estão cortando todas as vias possíveis de saída”.

*Com informações da AFP