Autoridades londrinas identificam suspeito de atentado

A Polícia Metropolitana de Londres (Met) identificou Sudesh Amman, de 20 anos, como autor do ataque a facas cometido contra três pessoas no domingo passado na cidade. Nenhuma das vítimas se feriu gravemente. Amman, que havia saído da prisão há uma semana, foi baleado por agentes da Met em frente a uma famosa rede de farmácias do Reino Unido.

De acordo com a comissária adjunta da polícia Luxy D’Orsi, o jovem não foi formalmente identificado, mas os agentes “tinham certeza” que se tratava de Amman. Ele havia sido liberado após cumprir metade da pena de três anos e quatro meses por crimes de terrorismo, e estava sendo vigiado pela polícia quando esfaqueou as pessoas.

As investigações sobre o caso continuam. A polícia informou que Amman carregava explosivos falsos presos ao corpo. Segundo D’Orsi, os agentes atiraram contra o jovem por se tratar de uma pessoa parte de “uma operação antiterrorista ativa”.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, prometeu novas ações contra pessoas que estão sendo processadas por terrorismo. Em novembro de 2019, um homem recém-saído da prisão deixou vários feridos também em um ataque a facadas.,

* Com informações da EFE.