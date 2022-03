Autoridades não encontram sobreviventes de acidente aéreo na China

O avião Boeing 737-800 caiu na tarde de segunda-feira num local íngreme próximo da cidade de Wuzhou; caixas pretas também não foram localizadas

EFE/EPA/DAVID CHANG Avião que caiu na China não teve sobreviventes encontrados até o momento



As autoridades da China informaram nesta terça-feira, 22, que não encontraram nenhum sobrevivente do acidente com o avião Boeing 737-800 que caiu na tarde de segunda-feira. A equipe avaliou os destroços do acidente e também não encontraram as caixas pretas da aeronave. O voo MU5735 caiu em um local íngreme e densamente arborizado no condado de Teng, perto da cidade de Wuzhou. A bordo estavam 132 pessoas. “A aeronave foi severamente danificada, tornando a investigação muito difícil. A investigação acabou de começar e ainda é impossível identificar claramente a causa do acidente”, disse Zhu Tao, diretor de segurança da aviação da Administração de Aviação Civil da China (CAAC).

“A equipe de investigação coletará evidências de todas as partes, concentrando-se na busca de gravadores de voo no local do acidente e realizará a análise da causa do acidente”, completou. De acordo com as informações locais, a aeronave estava há 8.900 metros quando desacelerou e perdeu altitude. Três minutos depois sua altura já era de 1.300 metros e desapareceu no radar. O presidente da filial de Yunnan da China Eastern Airlines, Sun Shiying, disse que o avião tinha menos de sete anos de uso e estava dentro das condições necessárias para voar.