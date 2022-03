Autoridades ucranianas confirmam queda de Kherson para tropas russas

Moscou já havia anunciado controle da cidade na manhã de quarta, mas Kiev só reconheceu a sua principal derrota até o momento na noite do mesmo dia

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversando com militares durante sua visita aos postos avançados do exército ucraniano na região de Kherson, na fronteira administrativa com a Crimeia, anexada à Rússia em 2014



Autoridades ucranianas confirmaram na noite da última quarta-feira, 2, a captura pelo exército da Rússia da cidade portuária de Kherson, que fica ao sul do país e possui 290 mil habitantes. Pela manhã, Moscou já havia anunciado o controle do território na costa do mar Negro, o maior já conquistado pelos russos desde o início do conflito há uma semana. Entretanto, cidadãos e autoridades da Ucrânia negaram, afirmando que ainda havia luta na cidade. “Os invasores estão em todas as partes da cidade e são muito perigosos”, declarou o chefe da administração regional, Guennady Lakhuta, no Telegram.

O prefeito de Kherson, Igor Kolykhayev, afirmou ter conversado com os “convidados armados” em um edifício da administração municipal. “Não tínhamos armas e não fomos agressivos. Mostramos que trabalhamos para garantir a cidade e tentamos parar as consequências da invasão”, declarou em mensagem no Facebook. “Encontramos enormes dificuldades com a recolha e enterro dos mortos, a entrega de alimentos e medicamentos, a recolha de resíduos, a gestão de acidentes, etc”, afirmou.

O prefeito anunciou ainda um toque de recolher noturno e restrição ao tráfego de carros, alegando não ter “feito nenhuma promessa” aos russos e “simplesmente lhes pedido que não atirassem nas pessoas”. “Até agora tudo está indo bem. A bandeira que voa acima de nós é a ucraniana. E para que isso continue, essas exigências devem ser respeitadas”, acrescentou. O exército russo anunciou novamente, no amanhecer desta quinta-feira, 3, que havia capturado Kherson, localizada a 100 quilômetros da península da Crimeia, anexada ao território russo em 2014.

*Com informações da AFP