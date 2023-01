Autoridades ucranianas são destituídas do governo após escândalos de corrupção

Altos funcionários são acusados de conceder contratos de dezenas de milhões de euros para reparos de estradas; baixa vem no dia que a guerra completa onze meses

Sergei SUPINSKY / AFP Oficiais de segurança ucranianos olham para fora de uma porta enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (C) cumprimenta seu homólogo finlandês Sauli Niinisto (E) em sua coletiva de imprensa conjunta após conversas em Kyiv, em 24 de janeiro de 2023, em meio à invasão militar da Rússia na Ucrânia



Ao menos onze altos funcionários do governo ucraniano foram destituídos do cargo nesta terça-feira, 24, sendo cinco governadores regionais e quatro vice-ministros que estão envolvidos em um suposto escândalo de corrupção no Exército, em meio à invasão russa do país que completou onze meses nesta terça. Taras Melnichuk, representante do governo no Parlamento, informou que deixaram seus cargos os governadores Valentin Reznichenko, da região de Dnipropetrovsk (centro), Oleksandr Starukh da região de Zaporizhia (sul), Dmytro Zhivytsky da região de Sumy (norte), Yaroslav Yanushevich da região de Kherson (sul) e Oleksiy Kuleba da capital, Kiev. Também foram destituídos, Anatoly Ivankevich e Viktor Vychniov, ambos vice-diretores do Serviço de Transporte Marítimo e Fluvial da Ucrânia. Em novembro, vários meios de comunicação acusaram Reznichenko de conceder contratos de dezenas de milhões de euros para reparos de estradas a um grupo cofundado por sua namorada, que trabalha como preparadora física. Ele e os governadores das regiões de Sumy, Kherson e Zaporizhia estão sob investigação judicial, enquanto o afastamento de Kuleba está relacionado à sua próxima nomeação para a administração presidencial, de acordo com a imprensa.

Essa baixa acontece no dia em que a guerra do Leste Europeu completa onze meses e que os países ocidentais vivem o impasse se vão enviar ou não tanques da Alemanha para Ucrânia, já que as autoridades alemãs não decidiram se vão enviar esse tipo de armamento. Segundo eles, estão avaliando os prós e contras, e tem receio que o Exército de Volodymyr Zelensky utilize-os para atacar a Rússia ao invés de só se defender. Além das autoridades citadas, a Ucrânia exonerou o vice-ministro da Defesa, Viacheslav Shapovalov – cuja renúncia já havia sido anunciada na madrugada desta terça-feira – e o ministro da Política Social, Vitalii Muzychenko, além de dois vice-ministros do Desenvolvimento Territorial, Ivan Lukeria e Viacheslav Negoda. Essas demissões e renúncias são anunciadas após a imprensa noticiar preços superfaturados em um contrato para fornecer alimentos ao Exército ucraniano, o primeiro escândalo de corrupção no Ministério da Defesa desde o início da guerra.

*Com informações da AFP