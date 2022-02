Autoridades venezuelanas encontram corpos de 8 indígenas na foz do rio Orinoco

Avaliação é que os migrantes tinham como destino a Guiana; comissão investiga causa das mortes

Reprodução / Google Maps Segundo a associação civil, moradores da região cogitam que os migrantes " procuravam atravessar a fronteira ao longo das costas e da foz do Orinoco"



As autoridades venezuelanas encontraram oito corpos de indígenas Warao, incluindo várias crianças, na foz do rio Orinoco, na Venezuela. A denúncia foi feita pela ativista Rocío San Miguel nesta terça-feira, 15. “Oito corpos de indígenas venezuelanos foram encontrados boiando no rio Orinoco. Entre os mortos há homens, mulheres e crianças da comunidade Warao. Supõe-se que sejam migrantes com destino à Guiana”, escreveu San Miguel, no Twitter. Em comunicado, a ONG Kapé Kapé afirmou que uma comissão mista de segurança, coordenada e integrada pelo Corpo de Investigações Científicas, Criminais e Criminais (CICPC) e pelas Forças Armadas Nacionais Bolivarianas coordena as investigações sobre os indígenas mortos em “um suposto naufrágio nos primeiros dias de fevereiro”. Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça também participam do grupo de trabalhos. “A comissão que apura as causas da morte regressou na última segunda-feira, 7 de fevereiro, da área, e os resultados preliminares das investigações ainda são desconhecidos, embora o naufrágio e a morte por imersão sejam as hipóteses que ganham mais força pelas características que apresentam os corpos encontrados”, afirmou a Kapé Kapé. Segundo a associação civil, moradores da região cogitam que os migrantes ” procuravam atravessar a fronteira ao longo das costas e da foz do Orinoco”. Os corpos foram encontrados na área conhecida como Isla Morro ou Bakamuju, a uma hora de Curiapo, município de Antonio Diaz, que faz parte do estado amazônico de Delta Amacuro.

*Com EFE