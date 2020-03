Com avanço do coronavírus, Uruguai fecha fronteiras com a Argentina

EFE/Sebastião Moreira Os postos de fronteira terrestre entre Brasil e Uruguai também foram fechados



O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, determinou o fechamento de todas as fronteiras, terrestre, fluvial e aérea, com a Argentina a partir desta terça-feira (17). O país tem hoje 29 casos de infectados pelo novo coronavírus.

A decisão foi tomada após uma videoconferência realizada ontem e que contou com a participação dos presidentes do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia e Uruguai.

Os postos de fronteira terrestre entre Brasil e Uruguai também foram fechados. Eles estão nas cidades brasileiras de Santana do Livramento (fronteira com Rivera, no Uruguai), Quaraí (com Artigas), Jaguarão (com Rio Branco), Barra do Quaraí (com Bella Unión), Chuí (com Chuy) e Aceguá (com Aceguá).

Outra decisão anunciada por Lacalle Pou foi a suspensão dos voos provenientes da Europa a partir da próxima sexta-feira (20).

O retorno de milhares de uruguaios está sendo analisado pelo Ministério das Relações Exteriores, que está em contato com as embaixadas para colaborar com o regresso dos cidadãos. Está autorizada a entrada de mercadorias e ajuda humanitária

*Com informações da Agência Brasil