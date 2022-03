‘Avanço russo em Kiev foi interrompido’, diz Estados Unidos

Russos estariam se reagrupando, repensando e tentando se adaptar aos desafios que enfrentam para chegar até a capital da Ucrânia

Maxar Technologies / AFP Imagem de satélite mostra caminhões e veículos militares russos em comboio que se deslocava na direção de Kiev



O comboio militar russo com mais de 60 km de extensão parou momentaneamente no caminho para Kiev. A informação foi dada por um funcionário da Defesa dos Estados Unidos. “Em geral, sentimos que o movimento militar russo em direção a Kiev está no momento em ponto morto”, disse a jornalistas e declarou que essa pausa está relacionada com a própria manutenção e logística. “Também acreditamos que, em geral, os próprios russos estão se reagrupando, repensando e tentando se adaptar aos desafios que enfrentam”, declarou.

A invasão da Rússia à Ucrânia chegou ao seu sexto dia e, apesar do enorme comboio russo não estar se movimentando neste momento, os Estados Unidos acreditam que eles ainda tem intenção de cercar a capital ucraniana. O funcionário da Defesa dos Estados Unidos também relatou que a força ucraniana segue desafiando a força invasora e que os russos não encontraram o controle dos céus do país. “Aparentemente, nem todos estavam totalmente treinados e preparados, ou mesmo avisados de que seriam enviados para uma operação de combate”, disse o funcionário se referindo ao exército russo, a qual acreditam que esteja enfraquecendo cada dia mais, mesmo que não haja nenhuma prova contra essa declaração.