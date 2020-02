Avião da Air Canada faz pouso de emergência na Espanha

Reprodução Avião ficou mais de três horas sobrevoando a área para gastar combustível antes de aterrissar



Um avião da empresa Air Canada, que saiu de Madrid na manhã desta segunda-feira (3) rumo a Toronto, realizou um pouso de emergência por volta das 15h15min (horário de Brasília) no Aeroporto Internacional de Barajas, capital da Espanha. Os 130 passageiros passam bem.

O Sindicato Espanhol de Pilotos de Companhias Aéreas (Sepla) informou que a aeronave, um Boeing 767-300, perdeu peças do trem de pouso, que acabaram entrando no motor esquerdo, e ficou mais de três horas queimando combustível antes de aterrissar, seguindo os protocolos de segurança.

A prefeitura de Madri montou um amplo esquema de segurança no aeroporto com caminhões do corpo de bombeiros e ambulâncias para prestar atendimento aos passageiros e tripulantes.

* Com EFE