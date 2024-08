Avião cai durante apresentação aérea na França e deixa um morto

Acidente ocorreu durante a comemoração do 80º aniversário do desembarque das forças aliadas no Dia D em Provence

Reprodução/Instagram/@jovempannews Queda de avião na França deixa mortos



Um avião caiu no Mar Mediterrâneo, na França, e deixou um morto nesta sexta-feira (16). O acidente aconteceu durante uma apresentação aérea em comemoração do 80º aniversário do desembarque das forças aliadas no Dia D em Provence. “A comunidade de aviadores da Força Aérea e Espacial está muito triste com esta notícia”, publicaram os militares em uma rede social. A aeronave transportava apenas o piloto e é um jato Fouga Magister, utilizado pela Força Aérea de 1964 a 1980, e atualmente era de colecionador particular. A apresentação também contaria com acrobacias de aeronaves da Força Aérea Francesa. No entanto, a demonstração foi cancelada após o acidente. De acordo com autoridades locais, o corpo do piloto foi recuperado. O acidente está sendo investigado pelas autoridades responsáveis pela região no sul da França. A queda do avião aconteceu dois dias após dois jatos militares franceses colidirem em voo, no leste da França, em que dois militares morreram e outro sobreviveu.