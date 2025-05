Avião cai em cima de casas e provoca incêndios na Califórnia

Departamento de Polícia de San Diego realizou a evacuação de três ruas e recomendou aos moradores que chamassem as autoridades caso encontrassem escombros ou sentissem cheiro de combustível

Sandy Huffaker / AFP O avião deixou um enorme rastro de destroços e danificou várias casas e carros estacionados



Um avião caiu em uma área residencial do sul do estado da Califórnia durante a noite, informou a polícia local nesta quinta-feira (22), atingindo casas e incendiando vários carros. Imagens da televisão americana mostraram filas de carros queimados e pelo menos uma casa com enormes destroços em um bairro de casas baixas de San Diego. A Administração Federal de Aviação (FAA) informou que um Cessna 550 caiu nessa área por volta das 03h45 locais. O bairro está perto do Aeroporto Executivo Montgomery-Gibbs.

O Departamento de Polícia de San Diego realizou a evacuação de três ruas e recomendou aos moradores que chamassem as autoridades caso encontrassem escombros ou sentissem cheiro de combustível de avião. O avião deixou um enorme rastro de destroços e danificou várias casas e carros estacionados, informou a ABC News citando o subchefe dos bombeiros de San Diego.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP