Avião cai em condado do Tennessee (EUA), segundo Patrulha Rodoviária do Estado

Um avião com pelo menos 16 pessoas a bordo caiu neste domingo (8) na cidade de Tullahoma, no Condado de Coffee, Tennessee, Estados Unidos, segundo a Patrulha Rodoviária do Estado. Em uma publicação no X, a polícia rodoviária informou: “Relatos iniciais sugerem que havia de 16 a 20 pessoas a bordo. Algumas foram transportadas de helicóptero para hospitais próximos. Esta é uma cena movimentada”.

Já em um comunicado no Facebook, a corporação acrescentou que várias vítimas foram encaminhadas a hospitais da região, enquanto outras estão sendo avaliadas no local. O porta-voz da cidade de Tullahoma, Lyle Russell, declarou que não houve mortes no acidente, embora algumas pessoas tenham sofrido ferimentos leves. As primeiras informações indicam que a aeronave era utilizada para a prática de paraquedismo.

Happening Now: Coffee County – THP troopers are assisting @TullahomaPD at the scene of a plane crash on Old Shelbyville Road. Initial reports suggest 16–20 people were on board. Some have been airlifted to nearby hospitals. This is an active scene. Locals officials will update. pic.twitter.com/fAeAa72Wxc

— Tennessee Highway Patrol (@TNHighwayPatrol) June 8, 2025