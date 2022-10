Avião cai na encosta do vulcão Etna ao ajudar a combater incêndio florestal

Piloto e co-piloto que estavam a bordo faleceram, informou o diretor regional da defesa civil

Reprodução/site/Ansa/Arquivo/Regonese/Scardino Avião apaga fogo quando caiu no vulcão



Um avião caiu nesta quinta-feira, 27, em uma das encostas do vulcão Etna, na Itália, informaram as autoridades. A aeronave do tipo Canadair, sobrevoava na área de Linguaglossa, quando o acidente aconteceu. A tripulação a bordo ajudava a combater um grande incêndio florestal. Duas pessoas, piloto e o co-piloto, estavam a bordo da aeronave e faleceram. “Sinto muito pelas duas vítimas do acidente de Linguaglossa. Minhas equipes viram o Canadair cair, depois a fumaça”, disse Salvatore Cocina, diretor regional da defesa civil. “As equipes de proteção civil estão no local, mas o local é muito íngreme”, acrescentou. Não há informações sobre o que causou o acidente. De acordo com o Cocina, “houve várias explosões depois que o Canadair caiu. O avião está destruído e os bombeiros procuram os dois pilotos”.