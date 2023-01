Avião cai no Nepal e mais de 60 pessoas morrem no acidente mais letal do século

Aeronave decolou da capital do país, Katmandu, e encontrava-se com 72 pessoas a bordo; equipe de resgate ainda realizam trabalhos pela localização e identificação de possíveis vítimas

Prakash MATHEMA / AFP Equipes de resgate se reúnem no local de um acidente de avião em Pokhara



Um avião bimotor ATR 72 caiu na manhã deste domingo, 15, na cidade de Pokhara, no Nepal, num acidente que resultou na morte de 68 pessoas. De acordo com a autoridade de aviação civil do país, cerca de 72 pessoas estavam a bordo quando a aeronave decolou da capital do país, Katmandu. Porta-voz das Forças Armadas informaram que mais de 40 corpos já foram retirados do local do acidente e as equipes de busca ainda trabalham na localização e identificação de outras vítimas. “As operações de resgate estão em andamento. O tempo estava claro limpo”, disse Jagannath Niroula, porta-voz da autoridade de aviação civil local. Dados da Aviation Safety Network mostram que este é o acidente mais letal dos últimos 30 anos do Nepal após, em 1992, um Airbus A300 da Pakistan International Airlines cair numa encosta de Katmandu e vitimar 167 pessoas. A queda neste domingo ocorreu num avião operado pela empresa de voos domésticos, Yeti Airlines. Dentre os ocupantes estavam duas crianças, quatro tripulantes e outros 15 estrangeiros. Arun Tamu, morador local, afirmou à Reuters que “metade do avião está na encosta” e que “a outra metade caiu no desfiladeiro do rio Seti”. Pushpa Kamal Dahal, primeiro-ministro do Nepal, convocou reunião do gabinete de emergência após o ocorrido para averiguações.