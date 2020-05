Avião com 107 pessoas a bordo cai no sul do Paquistão

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH A queda aconteceu no momento em a aeronave se preparava para o pouso. Cerca de 99 passageiros e oito tripulantes estavam a bordo



Um avião Airbus A320 da Pakistan International Airlines caiu nesta sexta-feira (22) em uma área residencial da cidade de Karachi, no sul do Paquistão. A queda aconteceu no momento em a aeronave, que ia de Lahore para o Aeroporto Internacional de Jinnah, se preparava para o pouso. Cerca de 99 passageiros e oito tripulantes estavam a bordo.

“Ele caiu perto do aeroporto de Karachi. Estava a um minuto do aeroporto e caiu em uma área residencial; Não posso dizer os danos neste momento, nem o motivo [do acidente], pois é cedo demais”, disse à Agência Efe, o porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Paquistão, Abdul Sattar.

Segundo Sattar, o voo PK8303 deveria pousar às 14h30, horário local, em Karachi, mas desapareceu do radar. O escritório de Comunicação do Exército do Paquistão (ISPR), em um comunicado, informou que enviou helicópteros e tropas para a área do acidente para realizar operações de resgate.

O acidente ocorre alguns dias após o país permitir a retomada dos voos comerciais, em meio à pandemia da Covid-19. A queda do avião danificou os telhados de algumas casas antes de cair e explodir em chamas. Os serviços de emergência estão no local. Ainda não há informações sobre possíveis sobreviventes.

*Com informações da EFE e do Estadão Conteúdo