Avião com 132 pessoas a bordo cai no sudoeste da China

Número de vítimas ainda não foi divulgado; equipes de resgate foram enviadas e trabalham no local

Reprodução/Canal SBGR LIVE Boieing caiu em uma zona rural próxima da cidade e provocou um incêndio na montanha



Um avião da companhia China Eastern Airlines com 132 pessoas a bordo caiu nesta segunda-feira, 21, no sudoeste da China. A Administração Chinesa de Aviação Civil (CAAC) ainda não divulgou um balanço com o número de vítimas. A instituição apenas informou que o Boeing 737 “perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou”, na região montanhosa de Guangxi, e que 123 passageiros e nove membros da tripulação estavam na aeronave no momento do acidente. Anteriormente, a mídia estatal chinesa havia relatado 133 pessoas a bordo. A companhia aérea ainda não divulgou nenhum comentário sobre a ocorrência.

A imprensa local informou que, segundo os funcionários do aeroporto, o voo MU5735 da China Eastern Airlines não chegou a seu destino previsto em Guangzhou depois de ter decolado da cidade de Kunming pouco depois das 13h locais (2h de Brasília). O avião, que tinha menos de sete ano e estava em operação desde 2015, caiu em uma zona rural próxima da cidade e provocou um incêndio na montanha. Equipes de resgate foram enviadas e trabalham no local. O último grande acidente aéreo na China havia acontecido em agosto de 2010 e teve 42 mortos.