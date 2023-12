Uma aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira decolou do Cairo, no Egito, com 48 brasileiros e familiares que estavam na Faixa de Gaza. O voo partiu às 19h03 no horário local (14h03 de Brasília). A previsão de chegada à Base Aérea de Brasília é às 3h20 da madrugada desta segunda-feira, 11. A operação faz parte da iniciativa “Voltando em Paz” e já repatriou 1.525 passageiros e 53 animais domésticos em 11 voos. O grupo inclui 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres, quatro homens adultos, 11 binacionais brasileiro-palestinos e 37 palestinos. A operação também envolve um braço humanitário, com uma aeronave KC-390 decolando do Rio de Janeiro com 11 toneladas de alimentos não perecíveis com destino ao Egito.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 24 brasileiros, incluindo sete brasileiro-palestinos, tiveram a saída negada da Faixa de Gaza, resultando em desistências de alguns familiares. Dos 78 autorizados, 47 cruzaram a fronteira. Uma jovem de 22 anos, filha de uma integrante do grupo de repatriados, se juntou aos resgatados no Egito. Marwan Abusaada, cuja esposa e duas filhas estão na lista dos evacuados, agradeceu aos esforços do governo brasileiro, segundo a pasta. Ele e um filho mais velho, de 24 anos, aguardam nova chance em Rafah após serem vetados por autoridades israelenses.