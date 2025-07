Avião com 49 pessoas a bordo cai na Rússia

De acordo com o Ministério de Situações de Emergência russo, o helicóptero de resgate não encontrou sobreviventes enquanto sobrevoava a região do acidente

AFP Vista aérea do local da queda do avião de passageiros Antonov AN-24, no extremo leste da Rússia



Um avião com 49 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira (24) na região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia, anunciaram autoridades locais. Um helicóptero Mi-8 operado pela agência de aviação civil russa Rosaviatsia “detectou a fuselagem em chamas da aeronave”, informou o Ministério de Situações de Emergência no Telegram. O centro de proteção civil desta região remota também indicou que o helicóptero não detectou nenhum sobrevivente enquanto sobrevoava o local, mas que equipes investigam o incidente em terra.

A mesma fonte indicou que a fuselagem localizava-se a 16 quilômetros da cidade de Tinda. Mais cedo, o governador da região, Vasili Orlov, havia alertado que a aeronave, que voava entre Blagoveshchensk e Tinda, havia desaparecido dos radares. Acidentes de avião e helicóptero são comuns no Extremo Oriente russo, região remota e pouco povoada, onde muitas viagens precisam ser feitas por via aérea devido às grandes distâncias.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No final de agosto de 2024, 22 pessoas morreram quando um helicóptero Mi-8 de fabricação soviética caiu em Kamchatka. Em agosto de 2021, outro Mi-8 com 16 pessoas a bordo, entre elas 13 turistas, caiu em um lago na Península de Kamchatka devido à má visibilidade. Oito pessoas morreram.

*Com informações da AFP