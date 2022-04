Avião com três brasileiros desaparece na Argentina

Aeronave perdeu contato na tarde de quarta-feira, 6; empresário Antonio Castro Ramos, o médico Gian Carlo e o advogado Mario Pino estavam a bordo

Um avião com três brasileiros a bordo desapareceu na tarde de quarta-feira, 6, após sair de El Calafate, cidade da Argentina. De acordo com a imprensa local, trata-se de uma pequena aeronave de origem brasileira e o último registro de comunicação teria ocorrido nas proximidades da vila de Bahía Bustamante, na patagônia argentina. No avião, estavam: o empresário Antonio Castro Ramos, o médico Gian Carlo e o advogado Mario Pino. No domingo, eles participaram de uma celebração pelo aniversário de 87 anos do Aeroclube de Comodo Rivadavia. Segundo o jornal, eles foram informados sobre as más condições do tempo e que nenhum avião pequeno estava preparado para voar naquele momento. A aeronave é um bimotor V-10 e o piloto teria reportado um princípio de congelamento em decorrência da péssima condição climática e, por essa razão, estavam procurando por um lugar para aterrizar. Segundo o diretor de Defesa Civil de Chubut, José Mazzei, um protocolo de busca está sendo realizado em conjunto com a Prefeitura Naval Argentina por meio terrestres e aquáticos, já que, supostamente, a aeronave teria caído no limite entre o mar e a costa. Nesta quinta-feira, 7, a Empresa Argentina de Navegación Aérea SE (EANA) informou que as buscas continuam.