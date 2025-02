Avião da American Airlines faz pouso não programado em Roma após ‘ameaça de bomba’

A aeronave, identificada como AA 292, transportava 199 passageiros e fez uma aterrissagem segura no aeroporto de Fiumicino; a princípio, o avião não decolará para Nova Delhi antes de segunda-feira (24)

MINISTERO DELLA DIFESA / ANSA / AFP O avião foi escoltado por duas aeronaves da força aérea enquanto se aproximava de Roma



Um voo da American Airlines, que partiu de Nova York para Nova Délhi, teve que desviar sua rota e pousar em Roma, devido a um alerta de bomba neste domingo (23). A aeronave, identificada como AA 292, transportava 199 passageiros e fez uma aterrissagem segura no aeroporto de Fiumicino.

“O voo American Airlines 292, que cobria a conexão de Nova York a Nova Délhi, foi desviado para Roma devido a um eventual problema de segurança”, informou, em um comunicado, a companhia aérea. “As forças de segurança inspecionaram o avião e o autorizaram” a decolar novamente, acrescentou a American Airlines.

Após a mudança de trajeto, todos os ocupantes do voo desembarcaram sem incidentes e recebem o suporte necessário. A aeronave foi acompanhada por dois caças da força aérea durante sua aproximação ao aeroporto italiano. As autoridades locais estão seguindo os procedimentos de segurança estabelecidos, realizando os controles exigidos pelo protocolo aeroportuário.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar da situação, o funcionamento do aeroporto de Fiumicino não foi comprometido, permitindo que as operações continuassem normalmente. A American Airlines e as autoridades competentes estão investigando a origem do alerta que levou ao desvio do voo. A companhia aérea está em contato com os passageiros e suas famílias para fornecer informações e assistência durante este incidente.

Saiba mais

O regulador americano da aviação, FAA, mencionou, por sua vez, um “problema de segurança” sobre o qual a tripulação teria o alertado. “O problema eventual foi julgado não crível, mas, devido ao protocolo do aeroporto de Nova Délhi, era obrigatório realizar uma inspeção antes da aterrissagem” na capital indiana, declarou um responsável da companhia aérea.

A princípio, o avião não decolará para Nova Delhi antes de segunda-feira, para que a tripulação possa descansar, detalhou o responsável, que pediu anonimato.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e AFP

Publicado por Carol Santos