Avião da FAB com brasileiros resgatados na Ucrânia chega a Brasília

Aeronave chegou na capital pro volta das 12h; mais de 60 pessoas, sendo 42 brasileiros, estavam a bordo

Reprodução/Twitter/@fab__oficial Aeronave brasileira buscou os refugiados brasileiros que estavam na Ucrânia



O avião da Força Aérea Brasileira chegou nesta quinta-feira, 10, em solo brasileiro. O primeiro pouso foi em Recife, e por volta das 12h os refugiados chegaram em Brasília. Foram mais de 24 horas de voo e na aeronave estavam: 42 brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano, incluindo 14 crianças, oito cachorros e dois gatos resgatados. Todos os passos desde a saída da Polônia foram registrados nas redes sociais da FAB e compartilhados pelo presidente Jair Bolsonaro.

Ao chegar em Brasília, os repatriados foram recepcionados por Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ministro da Defesa, Walter Braga Netto. Antes de seguir viagem para os seus estados, os refugiados vão realizar um teste de Covid-19 e, caso teste positivo, “será encaminhado diretamente para um hotel onde cumprirá a quarentena”, informou o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP). A vacinação para Covid-19 também estará disponível para quem quiser completar a vacinação ou dar início.

Um dos brasileiros que veio neste voo, foi o treinador de futebol Roberto Szymanski, que saiu da Ucrânia logo no segundo dia de guerra e optou por voltar para o Brasil. “Vou passar um tempo com minha família. A gente passou por algumas situações que precisei repensar a vida”, declarou. Por meio de um vídeo, Szymanski disse que o voo foi tranquilo: “Alegria muito grande de estar em solo brasileiro. Graças a Deus deu tudo certo”. No voo de ida para buscar os refugiados, a aeronave brasileira levou 11,6 toneladas de doações para a Ucrânia, que incluem 9 toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo, o equivalente a cerca de 360 mil refeições; 50 purificadores de água, com capacidade por volta de 300 mil litros de água por dia; meia tonelada de insumos essenciais e itens médicos. O Ministério da Saúde também informou que medicamentos para assistência farmacêutica também estavam presentes. Segundo eles, foram cerca de 20 mil itens médicos para assistência às vítimas.