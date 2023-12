Avião da FAB decola para resgatar brasileiros em Gaza

Aeronave trará de volta ao país 78 brasileiros e familiares próximos

João Risi/Audiovisual/PR Avião da Força Aérea Brasileira (FAB)



A aeronave KC-30 da Força Áerea Brasileira (FAB) decolou neste sábado, 9, do Rio de Janeiro com destino à capital do Egito, Cairo. O avião resgatará 78 brasileiros e familiares próximos autorizados a deixar a Faixa de Gaza. A previsão é de que o voo dure cerca de 15 horas e pouse em Brasília ainda neste sábado por volta das 20h. O Brasil havia enviado uma lista com 102 nomes para serem repatriadas, mas 24 pessoas foram vetadas por Israel. Os motivos ainda são desconhecidos. O avião também levará 11 toneladas de alimentos doados pelo MST em forma de ajuda humanitária para a região.