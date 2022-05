Avião da Polícia Nacional do Equador cai e deixa seis feridos

Aeronave caiu próximo ao balneário de Camarones, na província de Guayas; pescadores resgataram os ocupantes, entre eles um detento de alta periculosidade que participaria de uma audiência judicial

Reprodução/ Twitter@The_LAAHS Acidente aconteceu no quinto dia de Estado de Exceção decretado pelo governo nas províncias de Esmeraldas, Manabí e Guayas



Um avião da Polícia Nacional do Equador caiu e seis tripulantes ficaram feridos, em grande parte, com queimaduras de primeiro grau, segundo divulgação da corporação. O acidente acontece nesta quarta-feira, 4, nas proximidades da costa do Oceano Pacífico. A aeronave foi ao solo perto do balneário de Camarones, na província de Guayas, que faz fronteira com a Colômbia. A Polícia Nacional informa que pescadores da região resgataram os ocupantes do avião, que foram encaminhados para unidades de saúde próximas para atendimento. Entre eles estava um detento de alta periculosidade, que estava sendo transferido para a cidade de Manta, capital da província de Manabí, onde participaria de audiência judicial. O acidente aconteceu no quinto dia de Estado de Exceção decretado pelo governo nas províncias de Esmeraldas, Manabí e Guayas, para fazer frente à violência e insegurança causada por organizações criminosas, principalmente, ligadas com o narcotráfico. Nos últimos meses, se tornaram frequentes os achados de corpos decapitados, assim como assassinatos por encomenda, principalmente, nos arredores de Guayaquil.

*Com EFE