Avião de transporte militar cai na Rússia; uma pessoa morreu

O Ministério da Defesa, informou que um avião de transporte militar Antonov An-26 caiu no oeste da Rússia perto da fronteira ucraniana, nesta quinta-feira, 24. Uma morte foi confirmada até agora. O acidente, que ocorreu na região de Voronej, foi confirmado por um porta-voz do Ministério e foi provocado por um problema técnico, informaram as autoridades locais citadas pelas agências de notícias russas. Não foi informado o número de pessoas a bordo. Mais cedo, o serviço de emergência ucraniano disse que um avião com 14 pessoas a bordo caiu no sul de Kiev, próximo à localidade de Trypillia, cerca de 50 quilômetros ao sul da capital ucraniana, conforme a mesma fonte. Ainda não se sabe quantas pessoas morreram, as autoridades locais disseram que “ainda é difícil determinar quantas pessoas morreram”. A queda do avião é em decorrência do ataque da Rússia aos territórios ucranianos que aconteceu nesta quinta-feira, 24, após o presidente Vladimir Putin autorizar a entrada de suas tropas por terra, água e ar.