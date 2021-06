Avião desvia rota após homem tentar invadir cabine de piloto nos EUA

Aeronave, que seguia de Los Angeles para Nashville, precisou fazer pouso de emergência na cidade de Albuquerque após homem tentar entrar em cabine gritando

Jessica Robertson/Twitter/Reprodução de vídeo Homem foi detido e é investigado pelo FBI



Um avião da Delta Airlines que partiu da cidade de Los Angeles, na Califórnia, para Nashville, no Tennessee, precisou desviar a rota e fazer um pouso de emergência na última sexta-feira, 4, após um homem tentar invadir a cabine do piloto e ser detido por comissários de bordo e passageiros nos Estados Unidos. Vídeos que mostram o momento no qual o homem era imobilizado pela tripulação do voo foram divulgados nas redes sociais. Segundo o FBI, a aeronave fez um pouso na cidade de Albuquerque, no Novo México, e o suspeito foi detido. O órgão informou, porém, que ele não representa ameaça à população.

Em publicações nas redes sociais, passageiros do avião afirmaram que o suspeito parecia estar no meio de um colapso mental no momento em que tentou entrar na cabine. Eu estava na terceira fileira do avião, fui testemunha de tudo. Foi assustador, mas o nosso comissário de bordo Christopher Williams agiu rapidamente, assim como outros muitos passageiros ao meu redor. Estou a salvo, mas ainda estou em Albuquerque. O homem estava gritando ‘parem o avião'”, narrou a empresária Jessica Robertson. Em comunicado, a empresa de aviação Delta afirmou que graças à ação de funcionários e clientes um ‘passageiro indisciplinado’ foi detido e o pouso de emergência ocorreu sem incidentes. Os passageiros do avião chegaram ao destino final pouco mais de cinco horas após a confusão. Apesar de garantir que o homem não representa uma ameaça, o FBI afirmou que continua investigando o caso.