Avião espião da Rússia viola espaço aéreo da Suécia: ‘Inaceitável’

Ministério da Defesa promete protestar ‘pelos canais diplomáticos’; governo deve anunciar decisão sobre entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte até 24 de maio

EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV Um avião de reconhecimento russo violou o espaço aéreo da Suécia



Um avião de reconhecimento russo violou o espaço aéreo da Suécia na sexta-feira, 29, segundo informações divulgadas neste sábado por autoridades do país escandinavo, que estuda a possibilidade de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro. “Um avião a hélice AN-30 russo violou o espaço aéreo sueco na sexta-feira. Ele estava a leste de Bornholm [ilha dinamarquesa no Mar Báltico] e depois seguiu em direção ao território sueco”, disse o Ministério da Defesa em comunicado. A invasão, considerada “totalmente inaceitável”, foi registrada com fotos e denunciada pelo ministro da Defesa sueco, Peter Hultqvist.

“É totalmente inaceitável que o espaço aéreo sueco seja violado. Esta ação não é profissional e, dada a situação geral de segurança, é altamente inadequada. A soberania sueca deve sempre ser respeitada”, disse Hultqvist, que completou: “Obviamente, vamos protestar pelos canais diplomáticos.” A entrada de aviões da Rússia no espaço aéreo da Suécia não é novidade. Em março, quatro aviões de guerra sobrevoaram o leste da ilha báltica de Gotland. Atualmente, 54% dos suecos defendem a entrada do país na Otan, mostra pesquisa do instituto Novus publicada neste sábado. A expectativa é que o anúncio da adesão ou não ao grupo aconteça até 24 de maio.

*Com Agence France-Presse