Avião retorna a aeroporto após passageira ler ‘descanse em paz’ em outro celular

Piloto indicou ameaça a bordo, mas, após a aeronave pousar, foi constatado que se tratava de falsa ameaça; homem havia perdido um familiar e viajava justamente por este motivo

Donna White/Unsplash Avião da American Airlines teve de voltar ao aerporto de San Juan, em Porto Rico



Um voo da American Airlines que partia de San Juan, em Porto Rico, com destino a Dallas, nos Estados Unidos, precisou retornar ao aeroporto de origem após uma passageira interpretar uma mensagem recebida por outro ocupante como uma possível ameaça à segurança do voo. Segundo autoridades locais, a passageira leu no celular de um homem ao seu lado a sigla “RIP” (abreviação em inglês para “rest in peace”, ou “descanse em paz”) e alertou a tripulação. O piloto, então, comunicou a torre de controle que havia “uma ameaça a bordo” e solicitou apoio no pouso.

Cerca de 30 minutos após a decolagem, o avião, com 193 passageiros a bordo, retornou ao Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín. Após o desembarque, agentes do Escritório de Explosivos e Segurança Pública de Porto Rico apuraram que se tratava de um alarme falso. O passageiro explicou que havia perdido um familiar no dia anterior e que a mensagem fazia referência ao falecimento. Ele estava viajando justamente por esse motivo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após a checagem de segurança, a aeronave foi liberada para retomar o voo. Em nota ao jornal USA Today, a American Airlines informou que o pouso ocorreu em segurança e reforçou que “segurança e proteção são prioridades” da companhia. O caso aconteceu no dia 3 de julho, mas repercutiu apenas nesta semana.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA