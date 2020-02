Avião sai da pista em aeroporto de Istambul e se parte; assista

Um avião com 177 passageiros e seis tripulantes saiu da pista ao aterrissar nesta quarta-feira (5) no aeroporto internacional Sabiha Gökçen, em Istambul, e se partiu em três, sem causar mortes, segundo a emissora turca NTV.

De acordo com o ministro da Comunicação turco, Mehmet Cahit Turan, o acidente ocorreu após uma “aterrissagem difícil” do Boeing 737 e deixou “vários feridos”.

BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims pic.twitter.com/UuIXVDlFa7

— BNO News (@BNONews) February 5, 2020