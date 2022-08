Aviões colidem durante tentativa de pouso na Califórnia; duas pessoas morreram

Duas aeronaves de pequeno porte colidiram na quinta-feira, 18, por volta das 15h (19h de Brasília), durante tentativa de pouso no norte da Califórnia, nos EUA, informaram as autoridades locais, acrescentando que dois dos três tripulantes morreram e que ninguém no chão ficou ferido. “Várias agências responderam ao Aeroporto Municipal de Watsonville depois que 2 aviões que tentavam pousar colidiram. Temos relatos de várias mortes”, escreveu a conta oficial do Twitter da Cidade de Wastonville. “A investigação está em andamento, atualizações a seguir”, acrescentaram. De acordo com a agência de notícia Associated Press, no bimotor Cessna 340 havia duas pessoas a bordo, já no monomotor Cessna 152, somete o piloto estava dentro do avião, informou a Administração Federal de Aviação (FAA). Segundo os relatos, os pilotos estavam em suas aproximações finais quando a colisão aconteceu.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.

Report came in at 2:56pm.

Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p

— City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022