Aviões russos violam proibição e usam espaço aéreo da Suécia

Quatro aeronaves de guerra sobrevoaram a região; em comunicado, autoridades suecas disseram que: ‘Esta é uma ação irresponsável e pouco profissional da Rússia’

Stringer / AFP Aeronaves russas estão impossibilitadas de sobrevoar o espaço aéreo da Suécia



A Suécia informou nesta quarta-feira, 2, que quatro aviões de guerra da Rússia violaram a proibição imposta pelo país a respeito do uso do seu espaço aéreo. “No contexto atual, levamos esse incidente muito a sério. Esta é uma ação irresponsável e pouco profissional da Rússia“, afirmou o comunicado. A Suécia, assim como outros países da Europa, baniu os aviões russos em retaliação à invasão à Ucrânia que acontece desde quinta-feira, 24. Segundo as documentações feitas por caças Gripen, foram dois Sukhoi Su-27 e dois Sukhoi Su-24 que invadiram a região.

Em nota, autoridades do país declararam que essa ação “mostra que nossa preparação é boa. Estamos prontos para garantir a integridade territorial e as fronteiras suecas”. A imprensa sueca informou hoje que exercícios conjuntos com aviões de combate finlandeses ocorreram em Gotland. A Finlândia faz fronteira com a Rússia e também impossibilitou que aviões russos utilizem seu espaço. Diante do sétimo dia de invasão da Rússia à Ucrânia, Suécia e Finlândia reacenderam o desejo em fazer parte da Organização do Atlântico Norte (Otan). Esse posicionamento já foi criticado pelos russos que ameaçaram os dois países dizendo que se isso acontecer vai ter “repercussões militares e políticas”, declarou uma porta-voz russa.