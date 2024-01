Aviões se chocam em solo durante nevasca no aeroporto do Japão

Acidente aconteceu em Sapporo nesta terça-feira, 16, e envolveu aeronaves da Korean Air Lines e da Cathay Pacific Airways

Reprodução / Twitter @Jacdecnews Durante uma nevasca no aeroporto de Sapporo, no Japão, um avião da Korean Air Lines colidiu com uma aeronave da Cathay Pacific Airways, sem feridos



Dois aviões se chocaram nesta terça-feira, 16, durante uma nevasca no aeroporto de New Chitose, em Sapporo, no Japão. O acidente aconteceu por volta das 17h35 (horário local), quando um avião da Korean Air Lines colidiu com uma aeronave da Cathay Pacific Airways que estava parada. Segundo informações da Korean Air, o avião modelo A330 estava sendo empurrado para trás de sua posição de estacionamento, em um procedimento conhecido como push back, quando acabou atingindo a outra aeronave. A companhia coreana explicou que o incidente ocorreu devido ao escorregamento do prestador de serviço terceirizado, causado pela forte neve no aeroporto. Ninguém ficou ferido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por sua vez, a Cathay informou que seu voo CX583, que tinha como destino Hong Kong, não operaria conforme programado devido ao incidente e lamentou o ocorrido e se desculpou pelos transtornos causados aos clientes. Segundo o site do aeroporto, a nevasca tem causado atrasos e cancelamentos de voos. Imagens de vídeo mostram a área coberta de neve. Vale ressaltar que essa é a segunda colisão envolvendo aviões em aeroportos japoneses em duas semanas. No início do mês, um jato da Japan Airlines e uma aeronave da guarda costeira se envolveram em uma colisão fatal no aeroporto de Haneda, em Tóquio.