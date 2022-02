Banco Central da Rússia aumenta taxa de juros de 9,5% para 20%

Decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 28, e já entrou em vigor; instituição afirmou que fará novas análises sobre as condições internas e externas e que a taxa poderá sofrer novas alterações

Natalia KOLESNIKOVA / AFP Sede do Banco Central da Rússia, localizada em Moscou



O Conselho de Administração do Banco Central da Rússia (CBR) tomou a decisão de aumentar a taxa de juros de 9,5% para 20%. A mudança foi informada pelo CBR em comunicado nesta segunda-feira, 28, e a medida começa a valer a partir de hoje. Segundo a agência russa Interfax, o Banco Central tomou a decisão após analisar o cenário externo que a Rússia vive. “O aumento da taxa básica permitirá garantir o aumento das taxas de depósito para um nível necessário para compensar o aumento dos riscos de depreciação e inflação. Isso permitirá manter a estabilidade financeira e de preços e proteger as poupanças dos cidadãos da depreciação”, explicou o CBR. O Banco afirmou ainda que irá tomar novas decisões sobre a taxa básica após novas análises das condições internas e externas e de como os mercados respondem a elas. A decisão é tomada em meio ao quinto dia de confrontos entre Rússia e Ucrânia. Representantes estão reunidos para tentar negociar um cessar-fogo entre as nações.