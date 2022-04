Banco Mundial prevê grande queda do PIB da Ucrânia e da Rússia

Segundo órgão, ucranianos podem ter retração de até 45%, enquanto russos devem ver queda de 11,2% como consequência da guerra

EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY Conflito armado deverá trazer graves consequências econômicas para os dois países



O Banco Mundial divulgou previsões catastróficas sobre a economia da Ucrânia em 2022, apontando uma queda profunda do Produto Interno Bruto (PIB). O principal fato responsável pela é a invasão da Rússia no território ucraniano. Segundo o Banco Mundial, o PIB do país deverá cair 45,1% neste ano enquanto que o PIB russo deverá registrar queda de 11,2%. O cenário para os ucranianos é pior do que o projetado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) há um mês, quando o órgão previu retração de 35%. Em 31 de março, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (Berd) anunciou uma queda de 20%. O Banco Mundial espera ainda uma contração de 4,1% do PIB deste ano para os países emergentes e em desenvolvimento n Europa e na Ásia Central, enquanto que, antes da invasão, a previsão era de 3% de crescimento.

*Com informações da AFP